СК РФ сообщил о задержании шести подозреваемых, которые должны были взорвать машину Соловьева

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Задержаны шесть фигурантов уголовного дела о покушении на убийство Владимира Соловьева, сообщает СК РФ, пишет ТАСС.
Следствие будет просить об их аресте. Отмечается, что преступники планировали подорвать машину журналиста.
Напомним, что ФСБ России пресекла деятельность террористической группы, которая готовила убийство одного из известных отечественных журналистов. Об этом заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин.
«Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов», — отметил президент.
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