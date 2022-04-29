СК РФ проведет проверку заявлений генпрокурора Украины о случившемся в Буче

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Следственный комитет России заявил, что в рамках расследования дела о провокациях в Буче проверит слова генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой о якобы причастности российских военных к пыткам, передает РИА Новости.
«Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела о провокациях в Буче проверит заявление генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой о якобы причастности ряда российских военнослужащих к пыткам мирных людей. Соответствующая публикация с указанием имен и фамилий появилась в социальных сетях. Публично распространенным Венедиктовой заведомо ложным высказываниям о военнослужащих РФ будет дана правовая оценка в ходе продолжающегося следствия», — говорится в официальном сообщении СК РФ.
Отметим, ранее президент РФ заявил, что Россия столкнулась с провокацией в Буче на Украине, не имеет к ней никакого отношения и знает, кто ее готовил и какими средствами.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.