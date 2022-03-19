СК РФ: по фактам военных преступлений в Донбассе с 2014 года было возбуждено более 500 дел

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Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 500
дел по фактам преступлений украинских военнослужащих в Донбассе. Об этом
сообщается на сайте ведомства.
При этом только в феврале 2022 года в отношении военных ВСУ
было возбуждено 80 производств. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил
своим подчиненным ускорить сбор доказательств по всем инцидентам, из-за которых
мирные жители гибнут и получают ранения. Бастрыкин подчеркнул, что абсолютно все
причастные к злодеяниям будут привлечены к ответственности.
Среди инцидентов, которые прямо сейчас расследует
Следственный комитет России, — обстрелы населенных пунктов и их жителей,
разрушение школ, больниц и детских садов, а также препятствование перемещению мирного
населения по открытым российской стороной гуманитарным коридорам. В фигурантах
уголовных дел значатся более 100 имен: это представители руководства военной и
политической администрации Украины, а также ее силовых структур.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором
беженка из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями
как живым щитом и, отступая, подорвали городской драматический театр. По ее
словам, члены нацбатальона «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) не выпускали людей и не давали им воды. Так,
жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале
в нечеловеческих условиях.