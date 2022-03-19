СК РФ: по фактам военных преступлений в Донбассе с 2014 года было возбуждено более 500 дел

При этом только в феврале 2022 года в отношении военных ВСУ

было возбуждено 80 производств. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил

своим подчиненным ускорить сбор доказательств по всем инцидентам, из-за которых

мирные жители гибнут и получают ранения. Бастрыкин подчеркнул, что абсолютно все

причастные к злодеяниям будут привлечены к ответственности.