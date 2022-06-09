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СК РФ назвал имена украинских военных, причастных к расстрелам жителей Мариуполя

СК РФ назвал имена украинских военных, причастных к расстрелам жителей Мариуполя
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

Следственный комитет России совместно с ФСБ и ФСИН выявил новых украинских военных, которые причастны к расстрелам жителей Мариуполя, сообщают «Известия».

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание. По итогу встречи он сообщил, что украинскими военными в Мариуполе были расстреляны женщины и дети. Отмечается, что по всем фактам возбуждены уголовные дела.

«Это военнослужащий воинской части А-1965 501-го отдельного батальона морской пехоты Валентин Василенко, командир разведроты 36-й бригады морской пехоты старший лейтенант Владислав Стрюков и его подчиненный Артем Бучковский, военнослужащий этой же бригады Ярослав Ивасев», — сообщили в СК РФ.

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

Утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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