СК РФ назвал имена украинских военных, причастных к расстрелам жителей Мариуполя

Следственный комитет России совместно с ФСБ и ФСИН выявил новых украинских военных, которые причастны к расстрелам жителей Мариуполя, сообщают «Известия».
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание. По итогу встречи он сообщил, что украинскими военными в Мариуполе были расстреляны женщины и дети. Отмечается, что по всем фактам возбуждены уголовные дела.
«Это военнослужащий воинской части А-1965 501-го отдельного батальона морской пехоты Валентин Василенко, командир разведроты 36-й бригады морской пехоты старший лейтенант Владислав Стрюков и его подчиненный Артем Бучковский, военнослужащий этой же бригады Ярослав Ивасев», — сообщили в СК РФ.
Утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.