СК РФ изучит данные о преступлениях польских наемников в ЛНР

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Следственный комитет России организовал процессуальную проверку по факту сведений о преступлениях наемников из Польши в городе Попасная Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным гражданского населения, польские наемники в течение четырех дней не выпускали мирных жителей Попасной из подвалов. Украинские националисты размещали военную технику на территориях жилых домов. На крышах работали снайперы, которые расстреливали людей, направляющихся за водой. Есть сведения о погибшем.
В рамках проверки следователи дадут правовую оценку данной информации. При наличии оснований будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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