СК РФ изучит данные о преступлениях польских наемников в ЛНР

По данным гражданского населения, польские наемники в течение четырех дней не выпускали мирных жителей Попасной из подвалов. Украинские националисты размещали военную технику на территориях жилых домов. На крышах работали снайперы, которые расстреливали людей, направляющихся за водой. Есть сведения о погибшем.