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Российские следователи проведут расследование фактов деятельности британских диверсантов SAS на Украине. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Лондон направил подо Львов специалистов из состава Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS). Их задача содействовать украинским спецслужбам в организации диверсий на Украине.
В ходе проверки будет дана оценка достоверности таких данных. В СК также заявили об обеспечении непрерывного поиска лиц, причастных к поддержке киевского нацистского режима.
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