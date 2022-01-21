СК расследует 20 уголовных дел о пытках в тюремной больнице под Саратовом

СК расследует 20 уголовных дел о пытках в тюремной больнице под Саратовом Новости
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Сотрудники Следственного комитета России возбудили 20 уголовных дел после пыток в тюремной туберкулезной больнице под Саратовом. Правоохранители приступили к проведению комплекса необходимых оперативных мероприятий по открытым производствам, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генпрокурора Николай Винниченко.

Согласно имеющейся информации, 14 дел было возбуждено по статье об изнасиловании, три — о превышении должностных полномочий, фигурантам двух уголовных производств предстоит ответить за дезорганизацию деятельности колонии, а еще одно дело правоохранители возбудили по статье о халатности. Известно, что расследованием шести производств занимается центральный аппарат СК РФ.

 
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