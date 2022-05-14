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    СК проверит информацию о преследовании харьковчан за пророссийские взгляды

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    СК проверит информацию о преследовании харьковчан за пророссийские взгляды

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    pexels.com/PD

    Правоохранители проведут анализ информации о преследовании жителей Харьковской области, которые придерживаются пророссийских взглядов.

    В частности, российские следователи изучат информацию о незаконных действиях украинских националистов против гражданского населения Харьковской области. 

    По данным Минобороны России, в этом регионе украинские националисты и сотрудники СБУ продолжают проводить карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них пророссийских взглядов.

    Следствие намерено запросить у МО указанные данные для дальнейшего установления подробностей случившегося и последующей дачи правовой оценки.

    Ранее телеканал «360» писал, что СК РФ допросил около четырех тысяч украинских военнослужащих.

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