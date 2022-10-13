СК попросили проверить посты желавшего смерти российским детям визажиста Петросяна

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по контролю Михаил Романов попросил Следственный комитет России проверить посты визажиста Геворга Петросяна, желавшего смерти российским детям. Соответствующее обращение парламентарий направил председателю СК РФ Александру Бастрыкину, пишет Telegram-канал Shot.
Высказывания Геворга Петросяна в социальных сетях вызвали огромное количество жалоб от жителей Санкт-Петербурга. С аналогичной просьбой Михаил Романов обратился и в Генеральную прокуратуру. Народный избранник требует проверить публикации визажиста на наличие запрещенной в Сети информации и по результатам принять соответствующие процессуальные решения.
Ранее стало известно, что популярный блогер и визажист Геворг Петросян оказался в центре скандала после публикации фотографий российских детей в военной форме. Молодой человек подписывал изображения фразами, говорящими о желании смерти несовершеннолетним, сообщал телеканал «360».