СК попросили проверить посты желавшего смерти российским детям визажиста Петросяна

Высказывания Геворга Петросяна в социальных сетях вызвали огромное количество жалоб от жителей Санкт-Петербурга. С аналогичной просьбой Михаил Романов обратился и в Генеральную прокуратуру. Народный избранник требует проверить публикации визажиста на наличие запрещенной в Сети информации и по результатам принять соответствующие процессуальные решения.