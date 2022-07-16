Новости0

СК показал кадры с места расстрела семьи в Новошахтинске

СК показал кадры с места расстрела семьи в Новошахтинске
pxhere.com

Следователи опубликовали видеозапись, сделанную на месте расстрела семьи из пяти человек в Ростовской области.

По данным СК, нападение произошло на днях в одном из домов городе Новошахтинска. Погибли мужчина, две женщины и маленький мальчик. В живых осталась несовершеннолетняя девочка.

На месте ЧП продолжают работать оперативники, которые проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

Выжившую малышку с огнестрельным ранением доставили в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое. Врачи борются за ее жизнь.

новошахтинск ростовская область убийство
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.