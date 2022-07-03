СК подтвердил, что пропавшую пятилетнюю девочку нашли живой в Приморье

История с исчезновением пятилетней девочки в Приморье закончилась благополучно. Малышку нашли живой и голодной, сообщило РИА Новости со ссылкой на сотрудника Следственного комитета.
Напомним, что накануне ближе к вечеру девочка вышла из дома в селе Новосысоевка и пропала. Согласно основной версии, ее мог увести приятель семьи, который ранее отсидел за изнасилование. Правоохранители ведут розыск мужчины.
Ребенок вышел к людям из леса на следующий день. Малышку искали десятки человек, включая волонтеров.