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СК подтвердил, что пропавшую пятилетнюю девочку нашли живой в Приморье

СК подтвердил, что пропавшую пятилетнюю девочку нашли живой в Приморье
sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

История с исчезновением пятилетней девочки в Приморье закончилась благополучно. Малышку нашли живой и голодной, сообщило РИА Новости со ссылкой на сотрудника Следственного комитета.

Напомним, что накануне ближе к вечеру девочка вышла из дома в селе Новосысоевка и пропала. Согласно основной версии, ее мог увести приятель семьи, который ранее отсидел за изнасилование. Правоохранители ведут розыск мужчины.

 Ребенок вышел к людям из леса на следующий день. Малышку искали десятки человек, включая волонтеров.

 

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