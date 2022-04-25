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    СК назвал возможную причину смерти трех рабочих на Гайском ГОКе под Оренбургом

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    СК назвал возможную причину смерти трех рабочих на Гайском ГОКе под Оренбургом

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    https://pixabay.com/

    Трое
    сотрудников Гайского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Оренбургской области
    могли неверно рассчитать заряд при буро-взрывных работах или зайти в опасную зону, в результате погибли, говорится на сайте регионального
    следственного управления СК РФ.

    Медэкспертиза
    ранее установила, что у рабочих произошел отек мозг от отравления химическими и
    ядовитыми веществами на производстве.

    Трагедия
    произошла 23 апреля. Жертвами ЧП стали горный мастер и двое взрывников.

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