СК назвал возможную причину смерти трех рабочих на Гайском ГОКе под Оренбургом

Трое

сотрудников Гайского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Оренбургской области

могли неверно рассчитать заряд при буро-взрывных работах или зайти в опасную зону, в результате погибли, говорится на сайте регионального

следственного управления СК РФ.