СК назвал возможную причину смерти трех рабочих на Гайском ГОКе под Оренбургом

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Трое
сотрудников Гайского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Оренбургской области
могли неверно рассчитать заряд при буро-взрывных работах или зайти в опасную зону, в результате погибли, говорится на сайте регионального
следственного управления СК РФ.
Медэкспертиза
ранее установила, что у рабочих произошел отек мозг от отравления химическими и
ядовитыми веществами на производстве.
Трагедия
произошла 23 апреля. Жертвами ЧП стали горный мастер и двое взрывников.
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