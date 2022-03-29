СК начал проверку после нападения мужчины на 13-летнего мальчика в Новосибирске

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Взрослый мужчина жестоко избил 13-летнего подростка в центре
Новосибирска. Сейчас мальчик находится в больнице с травмами. По данному факту Следственный комитет начал проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
Предварительно установлено, что инцидент произошел в
минувшую субботу на одной из центральных улиц Новосибирска. Пострадавший
подросток находился в компании знакомых, когда начался конфликт со
взрослым. После словесной перепалки мужчина избил мальчика.
В результате школьник получил сотрясение головного мозга,
ушибы, синяки на спине в области лопаток, а также ушибы ребер и грудной клетки.
Сейчас он находится в нейрохирургическом отделении больницы. Информации о его
состоянии не поступало.
По данному факту правоохранители инициировали проверку для
выяснения причин, по которым мужчина набросился на подростка, а также для установления личности самого дебошира. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.