СК начал проверку после нападения мужчины на 13-летнего мальчика в Новосибирске

Global look press/Russian Investigative Committee Новости
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Global look press/Russian Investigative Committee

Взрослый мужчина жестоко избил 13-летнего подростка в центре
Новосибирска. Сейчас мальчик находится в больнице с травмами. По данному факту Следственный комитет начал проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что инцидент произошел в
минувшую субботу на одной из центральных улиц Новосибирска. Пострадавший
подросток находился в компании знакомых, когда начался конфликт со
взрослым. После словесной перепалки мужчина избил мальчика.

В результате школьник получил сотрясение головного мозга,
ушибы, синяки на спине в области лопаток, а также ушибы ребер и грудной клетки.
Сейчас он находится в нейрохирургическом отделении больницы. Информации о его
состоянии не поступало.

По данному факту правоохранители инициировали проверку для
выяснения причин, по которым мужчина набросился на подростка, а также для установления личности самого дебошира. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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