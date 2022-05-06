«Сияющий трезубец» только начало: США готовят большую провокацию со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО

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Потенциальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет «огромной провокацией», заявил высокопоставленный европейский дипломат, пишет газета Financial Times, отмечает Lenta.ru. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал в беседе с «Народными Новостями» о последствиях возможного решения Стокгольма и Хельсинки, которое значительно повлияет на уровень безопасности в регионе.
По мнению европейского дипломата, вступление северных стран в Альянс может расцениваться Россией как провокация со всеми вытекающими последствиями. Автор материала напоминает, что Москва неоднократно предупреждала северных соседей о политических и военных последствиях присоединения к западному военному блоку. Отмечается, что эксперты НАТО оценивают вероятность конфронтации с Россией как «низкую» в случае разрастания блока. Несмотря на это, Швеция и Финляндия сосредоточились на обеспечении безопасности.
Вопрос о присоединении новых приграничных с РФ стран к НАТО обсуждается уже не первый год, напомнил Алексей Леонков. По его словам, сейчас благодаря работе местных политиков, эта идея заиграла новыми красками.
«Швецию и Финляндию уже давно пытаются затянуть в НАТО — с 2015 года. Но политическое руководство этих стран всячески сопротивляется. Дело в том, что количество желающих затащить эти страны в западный военный блок в Стокгольме и Хельсинки, к сожалению, увеличивается. Можно говорить о разных политических технологиях, но, если руководители или правительство говорят об этом, как о необходимости для «стабилизации безопасности», на это сделаны большие ставки», — пояснил наш собеседник.
Понятно, что в процедуре расширения блока есть совершенно конкретные бенефициары, продолжил специалист. В первую очередь речь идет о США, которые прекрасно понимают: северный фланг Альянса значительно уступает России.
«Главный заказчик процедуры вступления Швеции и Финляндии в НАТО — США и Великобритания. По результатам учений «Сияющий трезубец», которые проходили у берегов Норвегии, было определено: чтобы противопоставить северную часть Альянса России, необходимо увеличить количество аэродромов, баз для размещения оружия НАТО. У Норвегии эти возможности ограничены, а если удастся притянуть Стокгольм и Хельсинки, количество таких баз увеличится в несколько раз», — пояснил военный эксперт.
Пока идет агитационная работа. Решение будет принимать не только высшее политическое руководство Швеции и Финляндии, но и население этих стран, которое не уверено в правильности смены статусов своих государств с нейтрального на блоковый.
Если Стокгольм и Хельсинки не отступятся от своих планов, России придется предпринять соответствующие меры, изменив правила обеспечения безопасности на северных границах. Новые члены Альянса, находящиеся в непосредственной близости от России, станут потенциальными целями для стратегических сил РФ в случае агрессии НАТО.
«Если Швеция и Финляндия вступят в Альянс, граница России с блоком увеличится более, чем на 1100 км. Нам придется пересмотреть построение системы обороны на западе, включив туда новые страны. Речь идет о противовоздушной эшелонированной обороне, постановке некоторых задач. Также у наших стратегических сил появится новый объект для атаки. Если на этих базах или аэродромах будут размещены средства передового нападения, то эти объекты станут нашими военными целями в случае агрессии НАТО», — резюмировал Леонков.
Ранее Генштаб Белоруссии заявил, что Североатлантический альянс наращивает силы у границ России.