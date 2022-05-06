«Сияющий трезубец» только начало: США готовят большую провокацию со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО

«Швецию и Финляндию уже давно пытаются затянуть в НАТО — с 2015 года. Но политическое руководство этих стран всячески сопротивляется. Дело в том, что количество желающих затащить эти страны в западный военный блок в Стокгольме и Хельсинки, к сожалению, увеличивается. Можно говорить о разных политических технологиях, но, если руководители или правительство говорят об этом, как о необходимости для «стабилизации безопасности», на это сделаны большие ставки», — пояснил наш собеседник.