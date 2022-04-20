Сивков: ВС РФ собьют поставленные ВСУ из Восточной Европы самолеты при первом же вылете

В беседе с изданием «ВЗГЛЯД»

аналитик отметил, что скорее всего ВСУ получили истребители МиГ-29 из стран

бывшего Варшавского договора, таких как Польша, Болгария, Словакия и другие.

Тем не менее, количество этих машин вряд ли превышает дюжину, а кроме того они

значительно уступают по своим характеристикам российским самолетам, задействованным

в спецоперации на Украине.