Сивков: ВС РФ собьют поставленные ВСУ из Восточной Европы самолеты при первом же вылете

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Самолеты, которые страны Восточной Европы поставили Украине,
будут сбиты военнослужащими Вооруженных сил России при первом же вылете. Такое
мнение выразил военный эксперт Константин Сивков.
В беседе с изданием «ВЗГЛЯД»
аналитик отметил, что скорее всего ВСУ получили истребители МиГ-29 из стран
бывшего Варшавского договора, таких как Польша, Болгария, Словакия и другие.
Тем не менее, количество этих машин вряд ли превышает дюжину, а кроме того они
значительно уступают по своим характеристикам российским самолетам, задействованным
в спецоперации на Украине.
«Наши военные собьют эти истребители при первом же вылете. А
может, и уничтожат на земле, до того, как они совершат свой первый вылет», —
заявил Сивков.
Ранее сообщалось, что украинские подразделения оставляют
укрепленные позиции в районах Лисичанска, Северодонецка и Рубежного в ЛНР,
передает «Царьград».