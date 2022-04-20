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    Сивков: ВС РФ собьют поставленные ВСУ из Восточной Европы самолеты при первом же вылете

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сивков: ВС РФ собьют поставленные ВСУ из Восточной Европы самолеты при первом же вылете

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    Prt Scr youtube.com / РОЙ ТВ

    Самолеты, которые страны Восточной Европы поставили Украине,
    будут сбиты военнослужащими Вооруженных сил России при первом же вылете. Такое
    мнение выразил военный эксперт Константин Сивков.

    В беседе с изданием «ВЗГЛЯД»
    аналитик отметил, что скорее всего ВСУ получили истребители МиГ-29 из стран
    бывшего Варшавского договора, таких как Польша, Болгария, Словакия и другие.
    Тем не менее, количество этих машин вряд ли превышает дюжину, а кроме того они
    значительно уступают по своим характеристикам российским самолетам, задействованным
    в спецоперации на Украине.

    «Наши военные собьют эти истребители при первом же вылете. А
    может, и уничтожат на земле, до того, как они совершат свой первый вылет», —
    заявил Сивков.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения оставляют
    укрепленные позиции в районах Лисичанска, Северодонецка и Рубежного в ЛНР,
    передает «Царьград».

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