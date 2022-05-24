Сивков резко ответил Британии на желание отправить корабли в Одессу

«Британия, ЕС и США ломятся в открытую дверь, сетуя на невозможность вывоза зерна из порта Одессы. Договариваться здесь нужно не с нами, а с ВМС Украины и Зеленским, которые заминировали порт и заблокировали выход 78 иностранным кораблям», — рассказал эксперт.