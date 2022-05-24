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Сивков резко ответил Британии на желание отправить корабли в Одессу

Сивков резко ответил Британии на желание отправить корабли в Одессу
Prt Scr youtube.com / РОЙ ТВ

Отправка военных кораблей Альянса в акваторию Черного моря создаст дополнительную напряженность в регионе, заявил военный эксперт Константин Сивков, сообщает ВЗГЛЯД.

«Британия, ЕС и США ломятся в открытую дверь, сетуя на невозможность вывоза зерна из порта Одессы. Договариваться здесь нужно не с нами, а с ВМС Украины и Зеленским, которые заминировали порт и заблокировали выход 78 иностранным кораблям», — рассказал эксперт.

По словам специалиста, Запад под предлогом сопровождения судов с зерном может использовать военные корабли Альянса для других целей, например, для ввоза новых партий оружия.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Также, если боевые корабли НАТО войдут в Черное море, то они могут начать провоцировать ВМФ России. Могут грубо нарушить территориальные воды РФ. Российской стороне придется отвечать», — подчеркнул Сивков.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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