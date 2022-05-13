Сивков: размещение ядерного оружия в Польше стало бы большой глупостью со стороны США

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Соединенные Штаты вряд ли пойдут на размещение в Польше своего ядерного оружия, поскольку оно будет крайне уязвимо перед российскими огневыми средствами, заявил военный эксперт Константин Сивков.
Некоторое время назад за размещение американских ядерных ракет на польской территории выступил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Сивков напомнил, что в случае эскалации конфликта бои будут проходить с применением прежде всего обычных вооружений, при этом основной огонь будет сосредоточен на позициях и складах с ядерным оружием, передает «Украина.ру». Поэтому появление в Польше таких вооружений стало бы большой глупостью со стороны США.
«Поэтому, согласно всем канонам военного искусства, которое недоступно польскому премьер-министру, размещать оружие в зоне досягаемости обычных средств поражения противника, которые могут гарантированно это оружие уничтожить, никто никогда не станет. Только конченые идиоты могут на такое пойти», — заявил аналитик.
При этом у России есть возможности для размещения своего ядерного оружия в глубине страны, где оно будет недоступно для поражения, подчеркнул он.