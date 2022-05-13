Сивков: размещение ядерного оружия в Польше стало бы большой глупостью со стороны США

Некоторое время назад за размещение американских ядерных ракет на польской территории выступил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Сивков напомнил, что в случае эскалации конфликта бои будут проходить с применением прежде всего обычных вооружений, при этом основной огонь будет сосредоточен на позициях и складах с ядерным оружием, передает «Украина.ру». Поэтому появление в Польше таких вооружений стало бы большой глупостью со стороны США.