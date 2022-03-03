Сивков расшифровал тайный смысл обращения Лаврова к Западу

Коллективный Запад сам захочет начать выстраивать с Россией диалог в обозримом будущем. Уверенность в этом выразил военный эксперт Константин Сивков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции заявил о том, что Москва и Запад рано или поздно сядут за стол переговоров. С его слов, Россия уже сейчас готова выстраивать конструктивный диалог, в США и странах Европы пока такого стремления нет. Тем не менее дипломат уверен, что данная позиция претерпит изменения, и переговорный процесс все же будет запущен.

Военный эксперт Константин Сивков придерживается аналогичной точки зрения. По его словам, введенные западными странами в отношение РФ экономические санкции уже успели дать понять, что прежде всего в диалоге будут заинтересованы сами европейцы. Наиболее отчетливо это видно на примере энергетики, где без российских контрмер уже наступает коллапс. В том случае, если Москва задействует все свои интересы, Европа в своем нынешнем состоянии может прекратить существование очень быстро.

«На это будущее Лавров как раз и делает заявку. Он предлагает странам НАТО одуматься и вести переговоры. Сегодня Европа очень зависит от России», – подчеркнул Сивков в интервью «Народным Новостям».

Как справедливо отметил специалист, у Москвы есть возможность совершить разворот на Восток. И если это произойдет ЕС останется не только без российских газа и нефти, но и других важнейших товаров, включая редкие металлы. По этой причине Запад как можно быстрее должен изменить свою риторику по отношению к РФ и сесть за стол переговоров.

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