Украина получила от стран НАТО гаубицы, ресурс стволов которых исчерпывается – сейчас эти установки уже выходят из строя. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.
Официальный Киев развернул вокруг поставок западного оружия целую пропагандистскую кампанию, однако реальное количество зарубежных систем в рядах ВСУ невелико.
«Западному оружию журналисты создали ненужную рекламу. Его в процентном соотношении очень мало. Простая сводка: позавчера наши уничтожили две гаубицы M777 и одновременно шесть гаубиц “Мста-Б”», – сказал Сивков.
Советские системы ВСУ не только не уступают западным, но и превосходят их по ряду параметров, включая надежность и срок службы. Эксперт отметил, что американская гаубица значительно легче советской «Мста-Б», однако расплатиться за это пришлось ресурсом ствола.
Нередко Киеву передают гаубицы с изношенными стволами, которые быстро выходят из строя, подытожил Сивков.