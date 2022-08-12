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Сивков: положение ВСУ ухудшают переданные Западом старые артиллерийские системы

Сивков: положение ВСУ ухудшают переданные Западом старые артиллерийские системы
Prt Scr youtube.com / РОЙ ТВ

Украина получила от стран НАТО гаубицы, ресурс стволов которых исчерпывается – сейчас эти установки уже выходят из строя. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.

Официальный Киев развернул вокруг поставок западного оружия целую пропагандистскую кампанию, однако реальное количество зарубежных систем в рядах ВСУ невелико.

«Западному оружию журналисты создали ненужную рекламу. Его в процентном соотношении очень мало. Простая сводка: позавчера наши уничтожили две гаубицы M777 и одновременно шесть гаубиц “Мста-Б”», – сказал Сивков.

Советские системы ВСУ не только не уступают западным, но и превосходят их по ряду параметров, включая надежность и срок службы. Эксперт отметил, что американская гаубица значительно легче советской «Мста-Б», однако расплатиться за это пришлось ресурсом ствола.

Нередко Киеву передают гаубицы с изношенными стволами, которые быстро выходят из строя, подытожил Сивков.

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