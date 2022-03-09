Сивков обозначил срок выхода российской армии на западные границы Украины

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Доктор военных наук Константин Сивков считает, что российская армия выйдет на западные границы Украины в ближайшие дни. Следующей задачей станет зачистка городов.

Аналитик прокомментировал ход специальной военной операции на Украине. По его мнению, для выхода к западным границам нашим военным понадобится «еще пара дней». Российской армии поставленная «очень простая» цель — занять всю территорию Украины. Для этого необходимо достичь западных границ, вытеснив оттуда хунту, а потом сделать зачистку городов, полагает военный эксперт. Он подчеркнул, что последнюю задачу будет решать не столько армия, сколько полиция, используя при этом сирийский опыт.

«Посадили боевиков на автобус и отправили своей дорогой», — сказал Сивков.

Также он напомнил, чем закончилась попытка армии Украины организовать морскую атаку. Группу российских кораблей пытались атаковать 16 украинских катеров. В результате 6 из них было уничтожено, а остальным пришлось отступить, при этом наши суда не получили ни малейшего повреждения.

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