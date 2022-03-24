Сивков назвал срок завершения спецоперации ВС РФ на Украине: «Произошел перелом»

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Специальная операция ВС РФ на Украине может завершиться весной. В конфликте произошел перелом. Такой вывод сделал доктор военных наук Константин Сивков.

Новый виток спецоперации обусловлен направлением ударов российской армии. Как пояснил военный эксперт, перелом плавный и связанный с уничтожением военной техники ВСУ в западных районах страны.

Сивков уточнил, что ранее огонь был сосредоточен на востоке Украины. В связи со сменой направления аналитик пришел к выводу о разгроме основным запасов вооружения украинских бойцов в восточном направлении.

По подсчетам Сивкова, у ВСУ в распоряжении осталось не более 40 процентов военной техники, не считая артиллерии.

Говоря об ориентировочных сроках окончания спецоперации, Сивков дает чуть больше месяца. Все закончится к концу апреля

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