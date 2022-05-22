Сивков назвал Балтийский флот надежным щитом Калининграда на случай конфликта с НАТО

По его словам, значимость Балтфлота увеличивается на фоне вступления в Североатлантический альянс ранее нейтральных Швеции и Финляндии. Он уже пополнился легкими современными корветами «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий». Кроме того, флот получил малый ракетный корабль «Одинцово», оснащенный комплексами «Калибр» и «Панцирь-М».