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Сивков назвал Балтийский флот надежным щитом Калининграда на случай конфликта с НАТО

Сивков назвал Балтийский флот надежным щитом Калининграда на случай конфликта с НАТО
Kremlin Pool/Global Look Press

Балтийский флот является сравнительно небольшим, что не мешает ему быть надежным щитом Калининграда на случай вооруженного конфликта с НАТО, заявил военный аналитик Константин Сивков.

По его словам, значимость Балтфлота увеличивается на фоне вступления в Североатлантический альянс ранее нейтральных Швеции и Финляндии. Он уже пополнился легкими современными корветами «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий». Кроме того, флот получил малый ракетный корабль «Одинцово», оснащенный комплексами «Калибр» и «Панцирь-М».

Сивков отметил, что Военно-морские силы США всегда делают ставку на количество, зачастую прикрываясь кораблями своих союзников. Приоритетом российского флота является качество.

ВМФ РФ калининград НАТО Россия сивков
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