По его словам, у Запад нет так называемой «идеи войны», и поэтому власти в тех странах не могут просто сказать своим гражданам, что они хотят добиться «мирового господства». Поэтому они выбрали Киев в качестве «полевой пехоты», которая должна взять на себя всю грязную работу.