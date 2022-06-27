Сивков: НАТО использует Украину в качестве «полевой пехоты»

Украина нужна Североатлантическому альянсу исключительно в качестве «полевой пехоты» против России, заявил военный эксперт Константин Сивков.
По его словам, у Запад нет так называемой «идеи войны», и поэтому власти в тех странах не могут просто сказать своим гражданам, что они хотят добиться «мирового господства». Поэтому они выбрали Киев в качестве «полевой пехоты», которая должна взять на себя всю грязную работу.
«С 2012 года началась подготовка Украины. Украина к тому времени, в значительной степени, эмоционально и психологически была готова к тому, чтобы начать боевые действия против России», — сказал Сивков.
По его словам, НАТО планировало направить на российскую территорию значительные силы спецопераций, о чем говорилось в западных военных кругах еще в 2018 году.