Сивков: хитрая тактика России не оставит шансов ВСУ при бегстве из Донбасского котла

Россия может применить простую, но хитрую и эффективную тактику против Вооруженных сил Украины, которые попытаются выбраться из Донбасского котла, заявил доктор военных наук Константин Сивков, передает «ПолитПазл».
За годы вооруженного конфликта в Донбассе ВСУ создали в регионе массу укрепленных районов. Из-за этого бои за любой населенный пункт рискуют обернуться «новым Мариуполем», отметил Сивков. По его словам, украинские войска наиболее уязвимы при переходе от одного укрепрайона к другому. Именно в этот момент российская артиллерия должна активно работать по силам противника.
«Надо иметь в виду, что когда они будут выводить войска в другие районы, то в там уже нет таких укреплений. Даже если они дойдут до нового места дислокации, уничтожить их будет намного проще, чем в густой застройке, превращенной в мощные укрепления», — пояснил военный эксперт.
При выходе из Донбасского котла ВСУ могут понести самые большие потери, продолжил специалист. Переход от одного укрытия к другому занимает около двух-трех часов. Этого времени достаточно, чтобы значительно сократить численность группировки, пытающейся добраться до нового укрепления, если дорога находится в зоне досягаемости артиллерии.