Сивков: хитрая тактика России не оставит шансов ВСУ при бегстве из Донбасского котла

«Надо иметь в виду, что когда они будут выводить войска в другие районы, то в там уже нет таких укреплений. Даже если они дойдут до нового места дислокации, уничтожить их будет намного проще, чем в густой застройке, превращенной в мощные укрепления», — пояснил военный эксперт.