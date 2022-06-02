Сивков: американские РСЗО HIMARS пополнят «кладбище» украинской техники

Поставки американских систем реактивного залпового огня HIMARS Киеву не внесут никаких кардинальных изменений в боевую обстановку на Украине, заявил доктор военных наук Константин Сивков, передает «ПолитПазл».
Напомним, после длительных раздумий Пентагон все-таки решился передать ВСУ четыре РСЗО HIMARS. Отличительной особенностью этого типа техники является ее вариативность. Так, ее можно комплектовать не только обычными реактивными снарядами, но и оперативно-тактически баллистическими ракетами с дальностью в несколько сотен километров.
Пентагон понимал, что теоретически ВСУ могут применить HIMARS не в оборонительных, а в атакующих целях, нанести удар по территории России, что грозит значительной эскалацией в российско-американских отношениях. Впрочем, как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, Киев клятвенно заверил Вашингтон, что так не сделает.
Понятно, что обещания украинских властей мало кого могут убедить, однако новая партия американских вооружений не вызывает больших опасений. По словам Константина Сивкова, американская система очень похожа на российские РСЗО, а, например, «Смерчам», которые активно используют ВСУ, и вовсе уступает. Тем не менее, у украинских военных уже почти не осталось рабочих образцов.
«Говорить о том, что HIMARS качественно изменит ситуацию, абсолютно не приходится. По потенциалу она значительно слабее «Смерча», которые на Украине еще есть, но мы их сейчас добиваем», — констатировал Сивков.
Ранее сообщалось, что польские власти планируют закупить у США 500 реактивных систем залпового огня M142 HIMARS