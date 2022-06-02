Сивков: американские РСЗО HIMARS пополнят «кладбище» украинской техники

Понятно, что обещания украинских властей мало кого могут убедить, однако новая партия американских вооружений не вызывает больших опасений. По словам Константина Сивкова, американская система очень похожа на российские РСЗО, а, например, «Смерчам», которые активно используют ВСУ, и вовсе уступает. Тем не менее, у украинских военных уже почти не осталось рабочих образцов.