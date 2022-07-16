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Сивков: активизация обстрелов ВСУ подтвердила осознание Киевом окончательной потери Донбасса

Сивков: активизация обстрелов ВСУ подтвердила осознание Киевом окончательной потери Донбасса
Федеральное агентство новостей

Интенсивность ударов украинских войск по гражданской инфраструктуре городов Донбасса демонстрирует отчаяние Киева, заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

В комментарии для издания «Украина.ру» он отметил, что активизация обстрелов подтвердила осознание киевского руководства окончательной потери Донбасса.

«Они отчетливо понимают, что эта территория к ним уже не отойдет никогда. Поэтому они стремятся максимально разрушить, максимальное число людей убить там», — разъяснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что эффективно противостоять российской армии ВСУ не в состоянии, потому вынуждены применять тактику выжженной земли. Способствуют этому поставки на Украину артиллерийских снарядов со стороны стран НАТО.

ВСУ ДНР Донбасс ЛНР обстрел спецоперация Украина
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