Сивков: активизация обстрелов ВСУ подтвердила осознание Киевом окончательной потери Донбасса

Интенсивность ударов украинских войск по гражданской инфраструктуре городов Донбасса демонстрирует отчаяние Киева, заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
В комментарии для издания «Украина.ру» он отметил, что активизация обстрелов подтвердила осознание киевского руководства окончательной потери Донбасса.
«Они отчетливо понимают, что эта территория к ним уже не отойдет никогда. Поэтому они стремятся максимально разрушить, максимальное число людей убить там», — разъяснил эксперт.
При этом он подчеркнул, что эффективно противостоять российской армии ВСУ не в состоянии, потому вынуждены применять тактику выжженной земли. Способствуют этому поставки на Украину артиллерийских снарядов со стороны стран НАТО.