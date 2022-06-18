Ситуация на российском авторынке может стабилизироваться через несколько месяцев

Стабилизация авторынка в РФ возможна в течение нескольких месяцев. Таким мнением поделился президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров, передает «ФедералПресс».
Майский объем продаж «легковушек» просел на 83,5%, однако в июне показатели снова поползли вверх.
«Авторынок России жив. Я думаю, что нужно еще месяца два-три, чтобы он смог стабилизироваться. Конечно, показателей прошлого года по количеству проданных новых машин мы не достигнем, но тем не менее положительная динамика наблюдается», — сообщил автоэксперт.
Рост спроса на автомобили формируют падение стоимости и изменение кредитных условий, добавил он.