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Ситуация на российском авторынке может стабилизироваться через несколько месяцев

Ситуация на российском авторынке может стабилизироваться через несколько месяцев
pxhere.com

Стабилизация авторынка в РФ возможна в течение нескольких месяцев. Таким мнением поделился президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров, передает «ФедералПресс».

Майский объем продаж «легковушек» просел на 83,5%, однако в июне показатели снова поползли вверх.

«Авторынок России жив. Я думаю, что нужно еще месяца два-три, чтобы он смог стабилизироваться. Конечно, показателей прошлого года по количеству проданных новых машин мы не достигнем, но тем не менее положительная динамика наблюдается», — сообщил автоэксперт.

Рост спроса на автомобили формируют падение стоимости и изменение кредитных условий, добавил он.

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