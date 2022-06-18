Ситуация на российском авторынке может стабилизироваться через несколько месяцев

«Авторынок России жив. Я думаю, что нужно еще месяца два-три, чтобы он смог стабилизироваться. Конечно, показателей прошлого года по количеству проданных новых машин мы не достигнем, но тем не менее положительная динамика наблюдается», — сообщил автоэксперт.