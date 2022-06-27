«Ситуация будет только ухудшаться»: Рожин предрек ВСУ серьезные проблемы из-за решений Киева

Попавший в плен украинский военный сообщил, что внутри ВСУ творится полнейший хаос, передает Минобороны РФ. В беседе с «Народными Новостями» военный аналитик Борис Рожин назвал две основные проблемы украинского командования, а также объяснил, к чему может привести националистов данная ситуация.
Как рассказал пленный военный ВСУ, такого бардака, как в украинской армии нет больше нигде. Всюду творится ужас: бестактность, молодые офицеры ничему не обучены, поэтому не могут управлять оружием.
Двое других военнопленных заявили, что их офицеры бросили своих подопечных. Поэтому служба в Вооруженных силах Украины оказалась построена на лжи.
Борис Рожин заявил, что есть две причины из-за которых внутри украинской армии начался полный бардак.
«Первая причина — это потери, то есть гибель кадровых офицеров. Достаточного количества военных попросту нет, соответственно падает уровень управления войсками. Вместе с тем, есть вторая причина — идет процесс мобилизации, при этом уменьшается количество личного состава. Поэтому солдат не хватает, что также сказывается на качестве управления войсками», — объяснил военный эксперт.
По его словам, в дальнейшем потери личного состава ВСУ будут только расти, что будет усугублять ситуацию внутри украинских войск. Это является неизбежностью.
Однако Рожин отметил, что в украинских войсках еще остались люди с опытом, например, старые офицеры. Однако их потеря является невосполнимой для ВСУ. Поэтому Киев компенсирует нехватку таких специалистов за счет иностранных наемников, но все же в ограниченных масштабах.
«Однако, судя по текущей ситуации внутри Вооруженных сил Украины, подобная тактика дается киевскому руководству с трудом. Все это приведет украинские войска к проблемам проведения операций, так как будет замедляться скорость реагирования, ухудшаться качество оперативных приказов и боевых распоряжений. Потери ВСУ уже сейчас очень огромны. Компенсировать их будет все более проблематично», — заключил военный эксперт.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.