«Ситуация будет только ухудшаться»: Рожин предрек ВСУ серьезные проблемы из-за решений Киева

«Однако, судя по текущей ситуации внутри Вооруженных сил Украины, подобная тактика дается киевскому руководству с трудом. Все это приведет украинские войска к проблемам проведения операций, так как будет замедляться скорость реагирования, ухудшаться качество оперативных приказов и боевых распоряжений. Потери ВСУ уже сейчас очень огромны. Компенсировать их будет все более проблематично», — заключил военный эксперт.