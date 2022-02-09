Ситуация непростая: Губерниев рассказал о недопуске фигуристов России к награждению на ОИ

Сегодня, 9 февраля, британский портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения командного турнира по фигурному катанию была перенесена из-за проблем с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России. Данную ситуацию прокомментировал российский телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с «Народными Новостями».

Спортивный комментатор отметил, что до тех пор, пока не будет точных результатов, делать какие-либо заявления не имеет значения.

«Мы ждем официальной информации. Если это правда, то очень плохо, мягко говоря. Поэтому ждем официальной информации, сейчас добавить нечего. Но ситуация непростая», — подчеркнул собеседник НН.

При этом он отметил, что негативный расклад ситуации никому не выгоден.

«Это точно также, как если бы человек нарушил правила движения, врезался в другую машину. Кому это выгодно? Правила, возможно, были нарушены. Поэтому ждем информации», — подчеркнул Губерниев.

По информации СМИ, возможно, проблемы с допинг-тестом могут касаться периода перед самими Олимпийскими играми. Напомним, что в понедельник, 7 февраля, российские фигуристы с огромным преимуществом выиграли командные соревнования. Церемония награждения должна была пройти на следующий день во вторник, 8 февраля, однако была отложена.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что четыре российских фигуриста, выигравшие золото в командном турнире Олимпиады в Пекине, не вышли на тренировку из-за сомнительного результата допинг-теста.

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