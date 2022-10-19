Ситников заявил, что выведение из строя связи Starlink сильно ограничит боеспособность ВСУ

Обозреватель «Свободной Прессы» Александр Ситников заявил, что ликвидация спутниковой связи Starlink на Украине может оказаться эффективным решением для ВС РФ. По мнению эксперта, отрезанные от спутниковой связи Илона Маска ВСУ потеряют боеспособность.
Ссылаясь на слова украинских политиков, Ситников сообщил, что станции Starlink, помогающие ВСУ во всех военных операциях, достаточно трудно обнаружить. Узконаправленные на спутник каналы связи Starlink, хорошо скрыты от радиоэлектронной разведки России.
«Starlink — единственная система связи, которая все еще работает на фронте — все остальные мертвы», — заявил создатель Starlink Илон Маск.
Ситников отметил, что спутниковая связь, предоставляемая украинским военным, представляет угрозу и для Китая. Журналисты из Поднебесной сообщали, что китайские ученые начали разработку противодействующих сил. Эксперт считает, что выведение из строя спутников Маска ограничит возможности ВСУ и тем самым даст преимущество российской армии.