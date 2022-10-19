Ситников заявил, что выведение из строя связи Starlink сильно ограничит боеспособность ВСУ

Ситников отметил, что спутниковая связь, предоставляемая украинским военным, представляет угрозу и для Китая. Журналисты из Поднебесной сообщали, что китайские ученые начали разработку противодействующих сил. Эксперт считает, что выведение из строя спутников Маска ограничит возможности ВСУ и тем самым даст преимущество российской армии.