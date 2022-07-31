Ситников: Киев бросает украинок под российские танки

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, в ходе которого распорядился начать укрепление позиций ВСУ в Донбассе, пишет журналист «Свободной прессы» Александр Ситников.
Стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный потребовал перебросить на донбасский фронт войска, которые собирались для украинского контрнаступления на Херсон. Таким образом Киев планирует сдержать наступление Вооруженных сил РФ.
Однако для укрепления обороны требуется личный состав, поэтому веб-портал Рады призвал девушек к участию в боевых действиях. Киев обещает, что жен военнослужащих ВСУ и матерей-одиночек не будут отправлять непосредственно на передовую.
Напомним, что недавно в Сети появилось видео, на котором военнослужащий ВСУ фактически признал, что мирный переход городов под контроль Вооруженных сил РФ в интересах самих украинцев.