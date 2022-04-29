Системы Tesla обеспечат электричеством больницы Ирпени и Бородянки

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Солнечные батареи и аккумуляторы Tesla Powerwall будут установлены в больницах Ирпени и Бородянки, обеспечивая непрерывное электроснабжение в случае отключения электричества.





Данную информацию опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Технология Tesla Powerwall обеспечит электроэнергией две амбулатории в Ирпене и Бородянке. Новые солнечные панели и интегрированные аккумуляторные системы будут не только использовать возобновляемую энергию, но и сохранять ее для резервной защиты. Спасибо @Tesla и @elonmusk за эту постоянную поддержку.

Михаил Федоров





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