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    Системы Tesla обеспечат электричеством больницы Ирпени и Бородянки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Системы Tesla обеспечат электричеством больницы Ирпени и Бородянки

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    Солнечные батареи и аккумуляторы Tesla Powerwall будут установлены в больницах Ирпени и Бородянки, обеспечивая непрерывное электроснабжение в случае отключения электричества.


    Данную информацию опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

    Технология Tesla Powerwall обеспечит электроэнергией две амбулатории в Ирпене и Бородянке. Новые солнечные панели и интегрированные аккумуляторные системы будут не только использовать возобновляемую энергию, но и сохранять ее для резервной защиты. Спасибо @Tesla и @elonmusk за эту постоянную поддержку.


    Михаил Федоров

    Системы Tesla обеспечат электричеством больницы Ирпени и Бородянки

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