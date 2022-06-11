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Системы ПВО сработали в небе Севастополя в рамках тренировки

Системы ПВО сработали в небе Севастополя в рамках тренировки
wikipedia.org/Mil.ru/CC BY 4.0

Системы противовоздушной обороны сработали в небе Севастополя в рамках тренировки. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Глава Севастополя сообщил, что город находится «под надежной защитой». Развожаев написал об этом в личном Telegram-канале. По его словам, отработка по целям на низкой высоте с судна Черноморского флота прошла успешно.

Севастополь ранее начал помогать в восстановлении мирной жизни в Луганской Народной Республике. Волонтеры и специалисты приступили к работе. Об этом недавно сообщила руководитель управления информационной политики правительства города Ирина Юхина. Эксперты начали работу в ЛНР по поручению Развожаева. Пост куратора занимает вице-губернатор Севастополя Сергей Толмачев.

ПВО развожаев севастополь
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