Системы ПВО сработали в небе Севастополя в рамках тренировки

Системы противовоздушной обороны сработали в небе Севастополя в рамках тренировки. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
Глава Севастополя сообщил, что город находится «под надежной защитой». Развожаев написал об этом в личном Telegram-канале. По его словам, отработка по целям на низкой высоте с судна Черноморского флота прошла успешно.
Севастополь ранее начал помогать в восстановлении мирной жизни в Луганской Народной Республике. Волонтеры и специалисты приступили к работе. Об этом недавно сообщила руководитель управления информационной политики правительства города Ирина Юхина. Эксперты начали работу в ЛНР по поручению Развожаева. Пост куратора занимает вице-губернатор Севастополя Сергей Толмачев.