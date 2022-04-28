Системы ПВО сработали в Белгороде в ночь на четверг

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Системы противовоздушной обороны сработали в Белгороде в ночь на четверг. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона.
Ранее РИА Новости сообщили, что в районе 01:50 на юге Белгорода был слышен взрыв. По данным местных СМИ, около полуночи произошло два взрыва.
«В Белгороде работают системы ПВО. Эту информацию подтвердил руководитель пресс-службы губернатора Белгородской области Иван Брызгалин», — информируют «Известия».
Пользователи соцсетей публикуют фото и видео инцидента, отмечает газета. Как утверждается, в ночном небе города работали средства ПВО.
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