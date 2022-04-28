    В тренде

    Системы ПВО сработали в Белгороде в ночь на четверг

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Системы ПВО сработали в Белгороде в ночь на четверг

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Системы противовоздушной обороны сработали в Белгороде в ночь на четверг. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона.

    Ранее РИА Новости сообщили, что в районе 01:50 на юге Белгорода был слышен взрыв. По данным местных СМИ, около полуночи произошло два взрыва.

    «В Белгороде работают системы ПВО. Эту информацию подтвердил руководитель пресс-службы губернатора Белгородской области Иван Брызгалин», — информируют «Известия».

    Пользователи соцсетей публикуют фото и видео инцидента, отмечает газета. Как утверждается, в ночном небе города работали средства ПВО.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »