Системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на подлете к Курску

Российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали украинские беспилотники «Стриж», попытавшиеся осуществить подлет к Курску. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.
Иная ситуация произошла в Белгороде, напомнил он. Системы ПВО в городе также сработали, однако в результате происшествия есть погибшие и раненые. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.
«От себя лично, от всех курян выражаю соболезнования родным и близким погибших. Курская область скорбит вместе с вами», — отметил Старовойт.
Ранее в Белгороде произошла серия взрывов. Повреждены дома и квартиры. Власти города помогают в восстановлении жилья и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.