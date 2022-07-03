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Системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на подлете к Курску

Системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на подлете к Курску
MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали украинские беспилотники «Стриж», попытавшиеся осуществить подлет к Курску. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

Иная ситуация произошла в Белгороде, напомнил он. Системы ПВО в городе также сработали, однако в результате происшествия есть погибшие и раненые. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

«От себя лично, от всех курян выражаю соболезнования родным и близким погибших. Курская область скорбит вместе с вами», — отметил Старовойт.

Ранее в Белгороде произошла серия взрывов. Повреждены дома и квартиры. Власти города помогают в восстановлении жилья и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

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RusNewsToday24
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