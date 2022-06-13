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Системы ПВО на черноморских корветах усилят на основании опыта спецоперации

Системы ПВО на черноморских корветах усилят на основании опыта спецоперации
wikipedia.org/Mil.ru/CC BY 4.0

Патрульные корабли проекта 22160, стоящие на вооружении Черноморского флота (ЧФ) РФ, могут вооружить зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Тор-М2КМ».  Предполагается, что процесс завершится к концу года, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Перевооружение произойдет для усиления корабельной противовоздушной обороны (ПВО). В ходе процесса специалисты будут ориентироваться на опыт специальной операции на Украине.

«До конца текущего года черноморским корветам проекта 22160 с учетом опыта участия в спецоперации усилят корабельную систему ПВО за счет установки ЗРК “Тор-М2КМ”», — сказал собеседник агентства.

Головной патрульный корабль «Василий Быков» уже получил модуль ЗРК «Тор-М2КМ». На данный момент он проходит практические испытания.

модернизация спецоперация черноморский флот рф
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