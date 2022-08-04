Системы экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» вернулись в автомобили Lada

АвтоВАЗ возобновил установку кнопок SOS, подключенных к системе экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщил паблик «Хорошие новости».

Из-за нехватки компонентов установка системы экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» была временно приостановлена, но производитель нашел альтернативных поставщиков. Теперь кнопки SOS устанавливаются на конвейере – уже собрана первая партия Niva Legend Classic с системой вызова экстренных служб, а дилеры Lada готовятся к отзывной кампании по дооснащению ранее выпущенных авто – они тоже будут подключены к системе. Дооснащение кнопками SOS с подключением к «ЭРА-ГЛОНАСС» должно быть осуществлено до 1 февраля 2023 года.