Новости0

Система ПВО отразила удар украинских войск по Донецку

Система ПВО отразила удар украинских войск по Донецку
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Солдаты украинских вооруженных сил совершили очередной удар по Донецку. Однако данная атака была успешно отражена при помощи системы противовоздушной обороны, информацию об этом передают «Известия».

Как рассказал корреспондент издания Александр Сафиулин, следы работы системы ПВО заметили в небе над Калининским районом города. В настоящее время неизвестно, какой именно снаряд был сбит.

При этом украинские войска производили интенсивный огонь практически по всем районам Донецка в ночь с четверга на пятницу. Отмечается, что ВСУ обстреливают город при помощи «натовской» артиллерии.

Сперва под ударом украинских боевиков оказались Кировский и Ворошиловский районы Донецка. После этого ВСУ также обстреляли Буденновский и Ленинский районы.

армия украины ВСУ Донецк обстрел система пво
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.