Система ПВО отразила удар украинских войск по Донецку

Солдаты украинских вооруженных сил совершили очередной удар по Донецку. Однако данная атака была успешно отражена при помощи системы противовоздушной обороны, информацию об этом передают «Известия».
Как рассказал корреспондент издания Александр Сафиулин, следы работы системы ПВО заметили в небе над Калининским районом города. В настоящее время неизвестно, какой именно снаряд был сбит.
При этом украинские войска производили интенсивный огонь практически по всем районам Донецка в ночь с четверга на пятницу. Отмечается, что ВСУ обстреливают город при помощи «натовской» артиллерии.
Сперва под ударом украинских боевиков оказались Кировский и Ворошиловский районы Донецка. После этого ВСУ также обстреляли Буденновский и Ленинский районы.