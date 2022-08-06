Система автоматизированного управления ПВО «Магистр-СВ» поступит на вооружение российских войск

«Комплекс автоматизированного управления огневыми средствами войсковой противовоздушной обороны “Магистр-СВ” не случайно в качестве платформы получил шасси боевой машины пехоты. Это как минимум подтверждение того, что систему предполагается использовать непосредственно в боевых порядках», — говорится в публикации.