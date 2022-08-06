Система автоматизированного управления ПВО «Магистр-СВ» поступит на вооружение российских войск

Вооруженные силы России в ближайшее время получат систему автоматизированного управления противовоздушной обороной «Магистр-СВ».
Как сообщает «Свободная пресса», основной задачей «Магистра» станет координирование огня зенитных ракетных комплексов. Конструкторы разместили его на шасси боевой машины пехоты, что обеспечивает мобильность системы.
«Комплекс автоматизированного управления огневыми средствами войсковой противовоздушной обороны “Магистр-СВ” не случайно в качестве платформы получил шасси боевой машины пехоты. Это как минимум подтверждение того, что систему предполагается использовать непосредственно в боевых порядках», — говорится в публикации.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» начнутся в ближайшие месяцы.