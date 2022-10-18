Синоптики рассказали о резком похолодании в Москве и на юге России уже с 19 октября

Синоптики рассказали, что 19 октября начнутся кардинальные изменения погоды. Новый климатический период установится, как минимум, на следующие две недели, сообщает PRIMPRESS.
По прогнозу Gismeteo, со среды воздушные потоки над Москвой начнут перестраиваться, и во второй половине недели температура резко опустится. Максимальная ожидаемая дневная температура будет держаться на уровне +6 градусов по Цельсию, а ночью столбик термометра опустится до +1. С 19 октября начнутся дожди, который продлятся вплоть до начала ноября. По словам метеорологов, солнечная погода вернется в столицу лишь 3 ноября, тогда же можно ожидать потепления до +12 градусов.
На юге России резкое похолодание случится 21 октября. Дневная температура в Краснодаре опустится с +20 до +11 градусов, а ночью будет +8. Температурные качели будут колебаться до начала ноября от показателя в +24 градуса до +15.