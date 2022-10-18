Синоптики рассказали о резком похолодании в Москве и на юге России уже с 19 октября

По прогнозу Gismeteo, со среды воздушные потоки над Москвой начнут перестраиваться, и во второй половине недели температура резко опустится. Максимальная ожидаемая дневная температура будет держаться на уровне +6 градусов по Цельсию, а ночью столбик термометра опустится до +1. С 19 октября начнутся дожди, который продлятся вплоть до начала ноября. По словам метеорологов, солнечная погода вернется в столицу лишь 3 ноября, тогда же можно ожидать потепления до +12 градусов.