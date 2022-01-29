Синоптики пообещали петербуржцам морозную погоду в выходные дни

Синоптики пообещали петербуржцам морозную погоду в выходные дни Новости
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Морозная погода прогнозируется в Петербурге 29 и 30 января. Соответствующие данные предоставили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В субботу, 29 января, температура воздуха составит от минус трех до минус восьми градусов. Днем ожидается понижение атмосферного давления. Ветер будет юго-западным и умеренным. Осадков в этот день не прогнозируется.

В ночь на воскресенье, 30 января, столбики термометров покажут 12 градусов ниже нуля. Днем ожидается от минус одного до минус шести градусов. В предпоследний день января прогнозируется снегопад и юго-западный ветер.

Снегопады и оттепели стали острой проблемой для петербуржцев. Коммунальные службы города не справляются с последствиями обильных осадков, в результате чего тротуары и дороги плохо убираются. Администрация губернатора Александра Беглова уже несколько месяцев не может наладить работу коммунальщиков и навести на улицах Северной столицы порядок.

 
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