Синоптики пообещали россиянам «адовый» октябрь с аномальными похолоданиями

Аномально холодная погода ожидает жителей России в октябре, из-за чего месяц окажется просто «адовым», предупредили синоптики.
Погода в середине осени обычно редко радует россиян, однако в этом году неприятные сюрпризы настигнут даже обычно теплые районы. В частности, серьезные похолодания придут в страну ближе ко второй половине месяца.
Первые заморозки в октябре прогнозируются в северо-кавказских регионах и в Ставропольском крае. В этой части России возможны резкие перепады температур, мокрый снег, ливневые дожди и шквалистый ветер, передает PRIMPRESS.
Население центральных районов страны тоже столкнется с ненастной погодой. Так, в Москве начало октября запомнится температурными показателями ниже нуля, а в Петербурге будет очень дождливо и крайне прохладно. Кроме того, в некоторых регионах ожидается ледяной дождь, который опасен для автомобилистов из-за риска аварийных ситуаций на дорогах.