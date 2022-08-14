Синоптики пообещали россиянам «адовый» октябрь с аномальными похолоданиями

Население центральных районов страны тоже столкнется с ненастной погодой. Так, в Москве начало октября запомнится температурными показателями ниже нуля, а в Петербурге будет очень дождливо и крайне прохладно. Кроме того, в некоторых регионах ожидается ледяной дождь, который опасен для автомобилистов из-за риска аварийных ситуаций на дорогах.