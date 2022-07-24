Синоптики Гидрометцентра объявили оранжевый уровень погодной опасности в Москве

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за значительного повышения температуры воздуха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление специалистов Гидрометцентра России.
Согласно прогнозам синоптиков, показатели температуры воздуха в российской столице будут колебаться в пределах от +30 до +32 градусов. Горожан предупреждают, что подобные температуры могут представлять опасность для их здоровья.
«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна», — говорится в тексте сообщения Гидрометцентра.
Оранжевый уровень погодной опасности также был объявлен в регионах Северо-Кавказского федерального округа и в регионах Южного федерального округа. Там предупреждения действуют из-за сильных дождей и ветра.