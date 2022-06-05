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Синоптик Вильфанд заявил о сильных ливневых дождях в Крыму 6 и 7 июня

Синоптик Вильфанд заявил о сильных ливневых дождях в Крыму 6 и 7 июня
pexels.com

Жителей крымского полуострова ожидают сильные проливные дожди, которые пройдут в республике 6 и 7 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, непогода будет сопровождаться сильным ветром. Кроме того, проливные дожди накроют и Краснодарский край.

«В Крыму 6 и 7 числа будет сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 20–25 метров в секунду, в отдельных районах Северо-Кавказского федерального округа – сильный грозовой дождь, град, ветер до 25 метров в секунду», — передает слова синоптика ТАСС.

Погода испортится и в других регионах страны. Так, жителям Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей следует ожидать заморозков.

гидрометцентр россии погода прогноз
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