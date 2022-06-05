Синоптик Вильфанд заявил о сильных ливневых дождях в Крыму 6 и 7 июня

Погода испортится и в других регионах страны. Так, жителям Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей следует ожидать заморозков.

«В Крыму 6 и 7 числа будет сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 20–25 метров в секунду, в отдельных районах Северо-Кавказского федерального округа – сильный грозовой дождь, град, ветер до 25 метров в секунду», — передает слова синоптика ТАСС .

По словам специалиста, непогода будет сопровождаться сильным ветром. Кроме того, проливные дожди накроют и Краснодарский край.

Жителей крымского полуострова ожидают сильные проливные дожди, которые пройдут в республике 6 и 7 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.