Синоптик Тишковец заявил, что метеорологическое лето придет в Москву вместе с календарным

Ночью ожидаются заморозки, а днем столбики уличных термометров покажут от +10 до +15 градусов. Во вторник воздух прогреется всего лишь до +10 градусов, что даже ниже апрельской нормы. И только к следующему воскресенью температура с трудом вернется в свое климатическое русло — до +20 градусов, резюмировал Тишковец.