Синоптик Тишковец заявил, что метеорологическое лето придет в Москву вместе с календарным

Метеорологическое лето, которое, как правило, наступает в Москве 28 мая, немного задержится и придет уже вместе с летом календарным.
При этом предстоящая неделя в российской столице будет холодной. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Понедельник станет заключительным погожим днем. Регион окажется на орбите влияния тыла циклона, из-за чего облаков прибавится, но до существенных осадков дело пока не дойдет. При этом северный ветер продолжит закачивать более холодные массы воздуха, из-за чего температурный фон окажется уже на 6-7 градусов ниже положенной климатической нормы», — объяснил синоптик в беседе с РИА Новости.
Ночью ожидаются заморозки, а днем столбики уличных термометров покажут от +10 до +15 градусов. Во вторник воздух прогреется всего лишь до +10 градусов, что даже ниже апрельской нормы. И только к следующему воскресенью температура с трудом вернется в свое климатическое русло — до +20 градусов, резюмировал Тишковец.