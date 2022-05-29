Синоптик Тишковец сообщил о приходе летнего тепла в Центральную Россию с 30 мая

Заметное потепление ожидается в Центральной России уже на предстоящей неделе. В понедельник столбики уличных термометров покажут до +21 градуса.
А четверг воздух прогреется уже до +26 градусов, что можно назвать настоящим летним теплом. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Предстоящая неделя наконец порадует жителей Центральной России нормальным летним теплом. В понедельник в регионе в условиях малооблачной погоды под утро воздух остынет до плюс 3-8 градусов, а днем майское солнце прогреет воздух до плюс 16-21 градуса. Лишь вечером кое-где могут брызнут незначительные дожди», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.
При этом 31 мая могут пройти интенсивные ливни с грозами, но будет тепло. В четверг тоже прогнозируются грозовые дожди, однако днем температура составит от +21 до +26 градусов. А в следующие выходные распогодится до +24 градусов, что соответствует многолетним климатическим значениям, резюмировал специалист.