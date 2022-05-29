Синоптик Тишковец сообщил о приходе летнего тепла в Центральную Россию с 30 мая

При этом 31 мая могут пройти интенсивные ливни с грозами, но будет тепло. В четверг тоже прогнозируются грозовые дожди, однако днем температура составит от +21 до +26 градусов. А в следующие выходные распогодится до +24 градусов, что соответствует многолетним климатическим значениям, резюмировал специалист.