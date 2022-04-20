Синоптик Леус заявил, что 20 апреля в Петербурге стал самым теплым днем с начала года

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Самый теплый день с начала текущего года зафиксирован в Петербурге 20 апреля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«И опять, как и вчера, впереди Москва, тут к 17 часам воздух прогрелся до +15,8, а в Санкт-Петербурге на текущий момент было лишь +15,2 градуса», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, точное значение новых температурных максимумов будет известно только после 21:00. В это время эксперты снимут показания с максимальных термометров.
В целом в течение дня в Северной столице светило солнце, а столбики уличных термометров показывали от +7 до +15 градусов. Северо-восточный ветер дул со скоростью от двух до пяти метров в секунду.
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