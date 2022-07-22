Синоптик Леус спрогнозировал солнечную и жаркую погоду в Петербурге

Переменная облачность и полное отсутствие дождей ожидается в Санкт-Петербурге в пятницу, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, 22 июля в городе будет солнечно и жарко. Столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Скорость юго-западного ветра будет достигать трех–восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.
Жара ожидается также 23 июля, но во второй половине дня пройдут кратковременные грозовые дожди. Осадки ограничат «дневной прогрев», отметил Леус.
Жителям Московской области ранее спрогнозировали ураган, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Однако последний месяц лета в регионе будет теплым и с минимальным количество осадков, передает телеканал «360».