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Синоптик Леус рассказал о возвращении теплой погоды в Петербург

Синоптик Леус рассказал о возвращении теплой погоды в Петербург
pxhere.com

Лето вернулось в Петербург. По сообщению ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, 3 августа в Северной столице будет тепло и без осадков.

Благодаря антициклону в среду ожидается солнечная погода, воздух прогреется до +24 градусов. При этом в Ленобласти столбик термометра может подняться до +25 градусов. Атмосферное давление ожидается чуть выше нормы — 764 миллиметра ртутного столба. Ветер преимущественно юго-западный, 2-7 метров в секунду, сообщил синоптик в Telegram.

Четверг, 4 августа, также будет теплым и солнечным в Северной столице. Воздух прогреется до 25 градусов тепла и выше. Выпадения осадков не ожидается на территории всего Санкт-Петербурга.  

погода синоптик фобос
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