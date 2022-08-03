Синоптик Леус рассказал о возвращении теплой погоды в Петербург

Лето вернулось в Петербург. По сообщению ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, 3 августа в Северной столице будет тепло и без осадков.
Благодаря антициклону в среду ожидается солнечная погода, воздух прогреется до +24 градусов. При этом в Ленобласти столбик термометра может подняться до +25 градусов. Атмосферное давление ожидается чуть выше нормы — 764 миллиметра ртутного столба. Ветер преимущественно юго-западный, 2-7 метров в секунду, сообщил синоптик в Telegram.
Четверг, 4 августа, также будет теплым и солнечным в Северной столице. Воздух прогреется до 25 градусов тепла и выше. Выпадения осадков не ожидается на территории всего Санкт-Петербурга.