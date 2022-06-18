Синоптик Леус рассказал о возвращении тепла в Петербург на следующей неделе

По словам синоптика, погода начнет улучшаться во вторник, 21 июня. Дожди прекратятся, а воздух будет постепенно прогреваться. Так, к четвергу столбики уличных термометров подрастут до +19…+24 градусов. Кроме того, погода будет налаживаться и дальше.