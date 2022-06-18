Синоптик Леус рассказал о возвращении тепла в Петербург на следующей неделе

Температура воздуха в Санкт-Петербурге на следующей неделе снова прогреется после ухода циклона, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, погода начнет улучшаться во вторник, 21 июня. Дожди прекратятся, а воздух будет постепенно прогреваться. Так, к четвергу столбики уличных термометров подрастут до +19…+24 градусов. Кроме того, погода будет налаживаться и дальше.
«Температура продолжит расти и столбики термометров в выходные будут подниматься до +22…+27 градусов, что на 2-4 градуса выше климатической нормы начала третьей декады июня», — сообщил Леус на своем канале в Telegram.
При этом продолжит расти и температура воды. К выходным она прогреется до +18…+19 градусов.